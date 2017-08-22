24 августа в Навле и Локте пройдут сплошные проверки
Автоинспекторы проведут в Навле и Локте сплошные проверки водителей.
По информации областной ГИБДД, проверки пройдут 24 августа.
В рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!» сотрудники ГИБДД будут выявлять факты перевозки детей без детских удерживающих устройств.
Новости регионов
24 Августа, 2017
|+10
|$60
|€70
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
Брянский филиал Ростелекома» предлагает корпоративным клиентам сервис «Управляемый Wi-Fi», который позволит предприятиям предоставлять гостям беспроводной доступ в интернет с соблюдением норм российского законодательства.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала в первом полугодии 2017 года.
На Унечском участке Брянского региона Московской железной дороги в августе железнодорожники продолжают проводить плановые ремонтно-путевые работы, которые направлены на обеспечение безопасности и надежности, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.