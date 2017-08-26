В трех брянских райцентрах пройдут сплошные проверки
В трех райцентрах Брянской области пройдут сплошные проверки водителей.
По информации областной ГИБДД, во вторник, 29 августа, автоинспекторы будут дежурить в Новозыбкове, Унече и Почепе.
Цель проверок – контроль за соблюдением правил перевозки детей в рамках профилактического мероприятия «Внимание – дети!».
Новости регионов
28 Августа, 2017
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