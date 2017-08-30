У школ Брянска установили комплексы фиксации нарушений ПДД

С 1 сентября у всех школ Брянска начали работать комплексы фиксации нарушений ПДД.

Нововведение призвано снизить число ДТП у образовательных учреждений и привлекать водителей-нарушителей к ответственности.

В ГИБДД Брянской области автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах и до минимума снижать скорость у детсадов и школ.