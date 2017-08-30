У школ Брянска установили комплексы фиксации нарушений ПДД
С 1 сентября у всех школ Брянска начали работать комплексы фиксации нарушений ПДД.
Нововведение призвано снизить число ДТП у образовательных учреждений и привлекать водителей-нарушителей к ответственности.
В ГИБДД Брянской области автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах и до минимума снижать скорость у детсадов и школ.
Новости регионов
01 Сентября, 2017
|+19
|$59
|€70
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
Сегодня, 1 сентября, стартовал второй сезон телешоу «Дети на льду. Звезды», который продлится до конца октября 2017 г.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по профилактике электротравматизма среди детей и подростков, проводимой сотрудниками предприятия во время летних каникул.
На Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.