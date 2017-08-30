За день марштурчики Брянска нарушили ПДД 61 раз
61 нарушение Правил дорожного движения выявили автоинспекторы среди водителей маршруток в Брянске 1 сентября.
В числе самых распространенных – разговор по телефону во время движения, нарушения правил перевозки людей, расположения транспорта на проезжей части, правил остановки и стоянки, а также маневрирования.
На нарушителей составили административные материалы. С водителями сотрудники ГИБДД провели индивидуальные беседы.
Новости регионов
01 Сентября, 2017
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