В ночь на понедельник в Брянске будут ловить пьяных водителей

Женщина 59 лет и мужчина 50-и отравились угарным газом и едва не погибли во время пожара, случившегося 2 сентября в начале одиннадцатого вечера в квартире, расположенной на седьмом этаже девятиэтажки на улице Лавочкина в областном центре, об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.