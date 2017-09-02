В ночь на понедельник в Брянске будут ловить пьяных водителей
В Брянске пройдут очередные сплошные проверки водителей.
4 сентября с 1.00 до 1.30 автоинспекторы будут дежурить у дома № 2б по бульвару Щорса в Володарском районе.
Цель проверок – выявление пьяных водителей, сообщили в городском ОГИБДД.
Новости регионов
04 Сентября, 2017
|+14
|$59
|€69
О том, как брянским аграриям преодолеть проблемы роста и выйти на новый уровень, рассказал председатель Брянского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор ГРИНКЕВИЧ.
Сегодня, 1 сентября, стартовал второй сезон телешоу «Дети на льду. Звезды», который продлится до конца октября 2017 г.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по профилактике электротравматизма среди детей и подростков, проводимой сотрудниками предприятия во время летних каникул.
На Жуковском участке Брянского региона МЖД в сентябре железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок, а также повышение скорости движения поездов.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.