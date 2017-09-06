Улица Красноармейская в Брянске стала западней для машин

Улица Красноармейская в Советском районе Брянска превратилась в ловушку для автомобилей.

Как сообщают в соцсетях горожане, днем 6 сентября в люке в районе ДК общества глухих передним колесом застряла «Волга».

Ранее, отмечают участники дорожного движения, в эту же западню угодили легковые «Ниссан» и «Пежо» и грузовая «ГАЗель». Наибольший «урожай» люк собрал 5 сентября, когда в Брянске прошел сильный ливень и препятствие было неразличимо из-за скопившейся воды.

«Вчера ехали там поздно вечером. Освещение ужасное, мокрый асфальт (фары отражает), зацепились неслабо на люке. Просто это наша страна дураков, выпилить выпилили, но хотя бы щебнем засыпали! Или обозначения какие-нибудь поставили», «Сколько еще времени дорожники будут этот кусочек Красноармейской ремонтировать?», «Жесть, что творится на этой дороге! Либо диск погнешь или хуже – колесо вырвешь вообще! Ямы эти и люки в час пик просто ужас!», «Уже пятый. Кто следующий?!» – жалуются брянцы.





