На брянской границе застряли фуры с турецкими овощами

В международном автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи Климовского района образовались заторы.

Как сообщает Брянская таможня, из-за снятия ограничений на ввоз турецких овощей значительно вырос поток фур.

При этом число проверяющих ограничено, в то время как фитосанитарный контроль турецкой продукции включает в себя вскрытие грузовых отделений, отбор проб и образцов и составление документов по результатам контроля.

Брянская таможня обратилась в региональное Управление Россельхознадзора с просьбой об увеличении численности дежурных смен. Одновременно усилены таможенные смены.

Водителей просят въезжать на территорию России через МАПП Погар Брянской таможни или МАПП Крупец Курской таможни.