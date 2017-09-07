На брянской границе застряли фуры с турецкими овощами
В международном автомобильном пункте пропуска Новые Юрковичи Климовского района образовались заторы.
Как сообщает Брянская таможня, из-за снятия ограничений на ввоз турецких овощей значительно вырос поток фур.
При этом число проверяющих ограничено, в то время как фитосанитарный контроль турецкой продукции включает в себя вскрытие грузовых отделений, отбор проб и образцов и составление документов по результатам контроля.
Брянская таможня обратилась в региональное Управление Россельхознадзора с просьбой об увеличении численности дежурных смен. Одновременно усилены таможенные смены.
Водителей просят въезжать на территорию России через МАПП Погар Брянской таможни или МАПП Крупец Курской таможни.
Новости регионов
07 Сентября, 2017
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