Центр Брянска встал в пробках
Утром 8 сентября образовались большие пробки в Советском районе Брянска.
Из-за ремонта на улице Фокина затор наблюдается как на самой Фокина, так и на проспекте Ленина, по улицам Советской и Горького, сообщают в соцсетях автомобилисты.
На Красноармейской пробки образовались в районе площади Партизан и на участке от улицы Урицкого до пересечения с улицей Луначарского.
В Володарском районе стоит перекресток улиц Пушкина и Никитина.
Новости регионов
Подозреваемый в грабеже денег у мужчины с ограниченными возможностями движения задержан в Гагаринском районе
08 Сентября, 2017
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