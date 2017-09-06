Центр Брянска встал в пробках

Утром 8 сентября образовались большие пробки в Советском районе Брянска.

Из-за ремонта на улице Фокина затор наблюдается как на самой Фокина, так и на проспекте Ленина, по улицам Советской и Горького, сообщают в соцсетях автомобилисты.

На Красноармейской пробки образовались в районе площади Партизан и на участке от улицы Урицкого до пересечения с улицей Луначарского.

В Володарском районе стоит перекресток улиц Пушкина и Никитина.