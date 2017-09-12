«Сайт ваш не пашет»: брянцы раскритиковали сервис по отслеживанию автобусов
Жители Брянска жалуются на некорректную работу онлайн-сервиса «Умный транспорт».
Напомним, сейчас в Интернете можно отследить движение 30 городских автобусов. Создатели проекта сообщили, что он «помогает пассажирам более эффективно пользоваться городским транспортом, планировать свои поездки, вовремя выходить на остановки, особенно в темное время суток, холодную и дождливую погоду».
Однако жители Брянска отмечают, что пока при работе сервиса то и дело возникают ошибки.
«Сайт ваш не пашет», «Сервис работает нестабильно», «Там ездят невидимые автобусы. На карте автобус проезжает мимо моей остановки – выглядываю в окно – нет его ни на моей остановке, ни на предыдущей», «Есть задержка на карте где-то на 1 минуту», – жалуются горожане на странице мэрии в соцсети.
Пока ответа на их жалобы не поступало.
Новости регионов
14 Сентября, 2017
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