Перед Днем города в Брянске будут ловить пьяных водителей

16 сентября в Брянске пройдут сплошные проверки водителей.

По информации городского ОГИБДД, с 19.30 до 20.00 автоинспекторы будут дежурить у дома № 19 по улице Новозыбковской в Фокинском районе.

Цель проверок – выявление пьяных водителей, а также контроль за уровнем тонировки.