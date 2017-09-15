В трех районах Брянской области пройдут сплошные проверки
Автоинспекторы проведут сплошные проверки в трех районах Брянской области.
В ночь с 15 на 16 сентября проверки пройдут в Севском районе, а в ночь с 16 на 17 сентября – в Трубчевском и Суземском районах.
Цель проверок – выявление пьяных водителей.
Новости регионов
15 Сентября, 2017
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