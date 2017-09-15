В трех районах Брянской области пройдут сплошные проверки

Автоинспекторы проведут сплошные проверки в трех районах Брянской области.

В ночь с 15 на 16 сентября проверки пройдут в Севском районе, а в ночь с 16 на 17 сентября – в Трубчевском и Суземском районах.

Цель проверок – выявление пьяных водителей.