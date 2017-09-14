На улице Карла Маркса в Брянске повесили знак «Остановка запрещена»
На улице Карла Маркса в Советском районе Брянска появился запрещающий знак 3.27 «Остановка запрещена».
Знак запрещает остановку и стоянку машин на участке от улицы Горького до площади Карла Маркса.
Брянцы оживленно обсуждают нововведение в соцсетях. Мнения водителей разделились: кто-то считает, что «давно пора», а кто-то называет «это решение необоснованным: дорога широкая, позволяет парковаться с обеих сторон».
Новости регионов
16 Сентября, 2017
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