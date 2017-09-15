В Брянске автохам обматерил вежливого водителя

Брянец просит извиниться водителя, грубо нарушившего ПДД и обматерившего его.

О дорожном конфликте автомобилист рассказал в автосообществе в соцсети. По его словам, инцидент произошел в День города 17 Сентября.

«Мужчина выехал на дорогу с односторонним движением. Я остановился, оставив этому автомобилю место для проезда. Высунув голову из окна, водитель стал высказывать: «Не видишь – ребенка в больницу везу, б...!» – сообщил он.

Ответить обидчику возмущенный водитель решил в Интернете: «Ваш номер специально не виден (может, Вы действительно ребенка в больницу везли). А малыша в Вашей машине, когда Вы грубо нарушили ПДД, я никоим образом не мог увидеть и даже предположить не мог, что Вы его именно в больницу везете».

«Если Вы действительно везли ребенка, которому нужно оказать скорейшую медпомощь, то, конечно, на Вашем месте поступили так же многие, и я в том числе. Ну а если Вы просто таким образом искали парковку, чтобы сходить на праздник в парк Толстого, то тут Вам стоило бы извиниться за нецензурную брань в мой адрес и подумать о том, что могло случиться, если бы Вам навстречу ехал неадекватный водитель или автомобиль ГИБДД», – обратился он к матершиннику.

Интернет-пользователи похвалили водителя за выдержку и вежливость, но все же призвали его отправить видеозапись в полицию.

«Автор молодец, я считаю, правильно поступил. Может, человек и правда в больницу спешил», «Автор, тебя обматерили просто так!!! А ты еще и номер скрываешь этого человека! Не будь терпилой!», «Автор, конечно, все сделал политкорректно, но надо быть честным с самим собой – тебя просто обматерили», – отмечают они.