21 и 22 сентября в Брянске пройдут сплошные проверки
В ГИБДД Брянска объявили о проведении очередных сплошных проверок.
21 сентября с 7.45 до 8.15 проверки пройдут у 36-й школы, по улице Ермакова, 30, в Фокинском районе. Цель проверок – пресечение нарушений, связанных с перевозкой детей.
22 сентября с 0.05 до 0.30 автоинспекторы будут дежурить у дома № 69 по улице Речной в Володарском районе. Здесь будут выявлять пьяных водителей.
Новости регионов
20 Сентября, 2017
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