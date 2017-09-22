В ночь на понедельник в Брянске будут ловить пьяных водителей

В ночь на понедельник в Брянске пройдут очередные сплошные проверки водителей.

25 сентября с 1.30 до 2.00 сотрудники ГИБДД будут дежурить у дома № 3 по улице Литейной в Бежицком районе.

Цель проверок – выявление пьяных водителей.