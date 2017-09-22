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В ночь на понедельник в Брянске будут ловить пьяных водителей

Опубликовано Сегодня, 09:30

В ночь на понедельник в Брянске пройдут очередные сплошные проверки водителей.

25 сентября с 1.30 до 2.00 сотрудники ГИБДД будут дежурить у дома № 3 по улице Литейной в Бежицком районе.

Цель проверок – выявление пьяных водителей. 

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