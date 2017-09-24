В Брянской области пройдут четырехдневные сплошные проверки
С 26 по 29 сентября в Брянской области будут проходить масштабные сплошные проверки водителей.
Три их них направлены на выявление пьяных водителей, сообщили в областной ГИБДД. Так, 26, 27 и 29 сентября с 9.00 до 10.30 автоинспекторы будут дежурить на 40-м километре дороги «Обход Брянска», на 10-11-м километре трассы Брянск – Новозыбков и на 112-113-м километре трассы Орел – Смоленск – Брянск.
28 сентября проверки пройдут на 10-11-м километре трассы Брянск – Новозыбков. Их цель – контроль за соблюдением правил перевозки детей.
Новости регионов
26 Сентября, 2017
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