В Брянской области пройдут четырехдневные сплошные проверки

С 26 по 29 сентября в Брянской области будут проходить масштабные сплошные проверки водителей.

Три их них направлены на выявление пьяных водителей, сообщили в областной ГИБДД. Так, 26, 27 и 29 сентября с 9.00 до 10.30 автоинспекторы будут дежурить на 40-м километре дороги «Обход Брянска», на 10-11-м километре трассы Брянск – Новозыбков и на 112-113-м километре трассы Орел – Смоленск – Брянск.

28 сентября проверки пройдут на 10-11-м километре трассы Брянск – Новозыбков. Их цель – контроль за соблюдением правил перевозки детей.