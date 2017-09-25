Поиск по сайту

В Севске, Навле, Локте и Карачеве пройдут сплошные проверки

Опубликовано Вчера, 19:00

В четырех населенных пунктах Брянской области пройдут очередные сплошные проверки водителей.

По данным областной ГИБДД, 27 сентября автоинспекторы будут дежурить в Севске, Навле и Локте, 28 сентября – в Карачеве.

Цель проверок – контроль за соблюдением правил перевозки детей-пассажиров.

Также, напомним, 27 и 29 сентября с 9.00 до 10.30 проверки пройдут на объездной дороге под Брянском и смоленской трассе, а 28 сентября – на трассе Брянск – Новозыбков.

 690
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • 24 августа в Навле и Локте пройдут сплошные проверки
  • 26 мая в брянских райцентрах пройдут сплошные проверки
  • На трассе Брянск – Новозыбков пройдут сплошные проверки
  • В брянских райцентрах пройдут сплошные проверки водителей
  • В брянских райцентрах пройдут сплошные проверки
    • Новости регионов
    Трамвайные пути в Смоленске отделяют от автомобильной трассы
    17:52:49 26-09-2017
    Разделительные оранжевые столбики начали устанавливать на дорогах в областном центре, об этом сообщил Смоленский автофорум.
    В Смоленске с октября изменится цена проезда в городском транспорте
    17:39:11 26-09-2017
    18 рублей будет стоить проезд в смоленских автобусах, трамваях и троллейбусах, об этом стало известно во время комиссии городского совета, сообщил сайт Рабочий путь.
    Жители Смоленска смогут посетить парад коммунальной техники
    17:23:58 26-09-2017
    Выставка-парад коммунальной техники состоится на площадке у памятника Федору Коню 30 сентября, об этом сообщила пресс-служба администрации города Смоленска.
    Инцидент на улице Петра Алексеева в Смоленске. В школе нашли подозрительную сумку
    16:30:07 26-09-2017
    Детей и педагогов смоленской школы №35, расположенной на улице Петра Алексеева, эвакуировали во вторник, 26 сентября, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
    Смоляне примут участие в акции «Большой этнографический диктант»
    15:42:48 26-09-2017
    «Большой этнографический диктант» состоится в каждом регионе страны 3 ноября, накануне Дня народного единства. Напишут диктант и жители Смоленщины, об этом сообщил туристский визит-центр «Смоленский терем».
    Жителю Дорогобужского района за хранение марихуаны грозит срок
    14:28:10 26-09-2017
    Дорогобужская полиция задержала 38-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков, об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    27 Сентября, 2017
    		 +5 $58€69
    Лента новостей
    Вчера, 19:00
    В Севске, Навле, Локте и Карачеве пройдут сплошные проверки
    Вчера, 18:20
    На дороге по улице Романа Брянского укладывают асфальт
    Вчера, 18:17
    В Брянске ищут свидетелей ДТП на Костычева
    Вчера, 17:40
    ОНФ защитит брянского журналиста, изгнанного депутатами за неуважение к гимну
    Вчера, 17:08
    Огромную авиабомбу обезвредили в Карачевском районе
    Вчера, 16:44
    Нетрезвая уроженка Брянска сидела в столичном парке Останкино и пугала своим видом прохожих
    Вчера, 15:59
    Житель Клинцов, ударивший правоохранителя, получил 10 месяцев колонии
    Вчера, 15:07
    Пожилая пенсионерка угодила под колеса иномарки в Брянске
    Вчера, 14:58
    В Брянском районе рецидивисту в чужом доме приглянулась душевая кабинка
    Вчера, 14:45
    В школах Брянска пройдут открытые уроки «Основы безопасности жизнедеятельности»
    Вчера, 13:44
    Подозреваемые в краже кофе задержаны в Брянске
    Вчера, 13:27
    В Брянской области выросли в цене масло, яйца и соль
    Вчера, 12:38
    Жителя Брянска, убившего мачеху, приговорили к колонии строгого режима
    Вчера, 12:18
    На трассе «Брянск-Новозыбков» случилось смертельное ДТП
    Вчера, 08:30
    В Брянске обманутым дольщикам пообещали «заседание рабочей группы»
    Вчера, 08:00
    Брянцы замусорили национальный парк Сосновый Бор (ФОТО, ВИДЕО)
    25-09-2017, 22:34
    Во дворе дома в Брянске нашли 88-миллиметровый артснаряд
    25-09-2017, 22:31
    В Брянской области пройдут четырехдневные сплошные проверки
    25-09-2017, 19:00
    В Брянске выросла собираемость налогов
    25-09-2017, 18:20
    На трассе Брянск – Дятьково Hyundai перевернулся при разъезде с Lexus
    25-09-2017, 17:40
    На Московском проспекте в Брянске горели сараи
    25-09-2017, 17:00
    Житель Трубчевска крушил асфальт кувалдой и пнул полицейского
    25-09-2017, 16:20
    В Карачеве собутыльник отца лишил женщину денег, украшений и машины
    25-09-2017, 15:40
    Под Брянском перебегавший дорогу пенсионер попал под фуру
    25-09-2017, 15:00
    В Брянскую область идут заморозки
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 10:29
    АПХ «Мираторг» увеличит объем заготовки кукурузного силоса в рамках межрегионального проекта КРС на 67% до 2,5 млн тонн
    Вчера, 10:17
    Абоненты МегаФона передали более 140 ГБ эмоций на Дне города Брянска
    23-09-2017, 18:41
    Александр Богомаз: «Система строительного контроля при капремонте домов должна работать эффективно!»
    22-09-2017, 11:22
    Официальный сервис #LADA . С заботой о самом главном
    22-09-2017, 11:14
    LADA 4x4 от 455900 рублей только до конца сентября в автосалоне "Брянск-Лада"
    Актуальные темы
    Новости На дорогах
    В Брянской области пройдут четырехдневные сплошные проверки
    Новости Общество
    «Как в Дубае»: брянцы соревнуются в юморе о фонтане на набережной
    Общество О главном
    В «бездетсадовский» микрорайон Брянска передали частицу мощей Матроны Московской
    Общество О главном
    В Брянскую область идут заморозки
    Общество О главном
    Умер брянский фотохудожник Аркадий Курдиков
    Новости партнёров
    Опора России
    Руководителю брянской «ОПОРЫ» вручена архиерейская грамота за возрождение Благовещенского храма

    Руководителю брянской «ОПОРЫ» вручена архиерейская грамота за возрождение Благовещенского храма

    Чин освящения Благовещенского храма на улице Бежицкой в Брянске совершил митрополит Брянский и Севский Александр.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» поздравил брянцев с Днем города

    «Ростелеком» поздравил брянцев с Днем города

    17 сентября, в День города Брянска «Ростелеком» организовал интерактивную площадку где гости праздника состязались в знании истории Брянска и телекоммуникаций, фотографировались в фотозоне, и получали призы от компании.

    МРСК новости
    Брянские энергетики МРСК Центра приняли участие в фестивале энергосбережения #ВместеЯрче

    Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» принял участие в  проведении Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, который прошел в День города 17 сентября в Брянске на бульваре им. Ю.А. Гагарина.

    РЖД новости
    160 деревьев посадили в рамках Года экологии на станциях Брянск-Льговский и Красный Рог в Брянской области

    160 деревьев посадили в рамках Года экологии на станциях Брянск-Льговский и Красный Рог в Брянской областиНа станциях Брянск-Льговский и Красный Рог в рамках Года экологии железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги высадили 160 саженцев различных видов деревьев и кустарников.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.