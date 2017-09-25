В Севске, Навле, Локте и Карачеве пройдут сплошные проверки

В четырех населенных пунктах Брянской области пройдут очередные сплошные проверки водителей.

По данным областной ГИБДД, 27 сентября автоинспекторы будут дежурить в Севске, Навле и Локте, 28 сентября – в Карачеве.

Цель проверок – контроль за соблюдением правил перевозки детей-пассажиров.

Также, напомним, 27 и 29 сентября с 9.00 до 10.30 проверки пройдут на объездной дороге под Брянском и смоленской трассе, а 28 сентября – на трассе Брянск – Новозыбков.