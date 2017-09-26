29 и 30 сентября в Брянске пройдут сплошные проверки
29 и 30 сентября в Брянске пройдут сплошные проверки водителей.
По информации городского ОГИБДД, 29 сентября с 7.30 до 8.15 автоинспекторы будут дежурить у школы № 60, детсадов № 125 «Чиполино» и № 127 «Березка» по переулку Авиационному в Советском районе. Цель проверок – контроль за соблюдением правил перевозки детей.
30 сентября с 20.00 до 20.40 проверки пройдут у дома № 18 по улице Камозина в Бежице. Здесь будут выявлять пьяных водителей и проверять уровень тонировки.
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28 Сентября, 2017
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