29 сентября сплошные проверки пройдут в Почепе, Унече и Новозыбкове
В ГИБДД Брянской области объявили об очередных сплошных проверках, которые пройдут в трех райцентрах.
29 сентября с 8.00 до 8.30 автоинспекторы будут дежурить в Почепе, Унече и Новозыбкове.
В Почепе проверки пройдут у дома № 2а по улице Стародубской, в Унече – у дома № 98 по улице Ленина, в Новозыбкове – на пересечении улицы Красной и Красной площади.
Цель проверок – выявление фактов перевозки детей без удерживающих устройств.
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