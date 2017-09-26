29 сентября сплошные проверки пройдут в Почепе, Унече и Новозыбкове

В ГИБДД Брянской области объявили об очередных сплошных проверках, которые пройдут в трех райцентрах.

29 сентября с 8.00 до 8.30 автоинспекторы будут дежурить в Почепе, Унече и Новозыбкове.

В Почепе проверки пройдут у дома № 2а по улице Стародубской, в Унече – у дома № 98 по улице Ленина, в Новозыбкове – на пересечении улицы Красной и Красной площади.

Цель проверок – выявление фактов перевозки детей без удерживающих устройств.