7 и 9 октября в Брянске пройдут сплошные проверки
7 и 9 октября автоинспекторы проведут сплошные проверки водителей в Фокинском районе Брянска.
7 октября с 3.20 до 4.00 сотрудники ГИБДД будут дежурить на съезде с путепровода по Московскому проспекту в сторону Дворца железнодорожников. Цель проверок – выявление пьяных водителей.
9 октября с 7.30 до 8.15 проверки пройдут у школ № 28 и № 55 по переулку Новозыбковскому. Здесь также будут выявлять пьяных водителей, а также следить за соблюдением правил перевозки детей.
Новости регионов
06 Октября, 2017
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