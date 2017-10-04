7 и 9 октября в Брянске пройдут сплошные проверки

7 и 9 октября автоинспекторы проведут сплошные проверки водителей в Фокинском районе Брянска.

7 октября с 3.20 до 4.00 сотрудники ГИБДД будут дежурить на съезде с путепровода по Московскому проспекту в сторону Дворца железнодорожников. Цель проверок – выявление пьяных водителей.

9 октября с 7.30 до 8.15 проверки пройдут у школ № 28 и № 55 по переулку Новозыбковскому. Здесь также будут выявлять пьяных водителей, а также следить за соблюдением правил перевозки детей.