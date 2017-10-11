15 и 16 октября в Брянске пройдут сплошные проверки
15 и 16 октября в Советском и Володарском районах Брянска пройдут сплошные проверки водителей.
По информации городского ОГИБДД, 15 октября с 3.00 до 3.30 автоинспекторы будут дежурить у гостиницы «Брянск» по проспекту Ленина. Цель проверок – выявление пьяных водителей.
16 октября с 7.30 до 8.15 проверки пройдут у школы № 58 и детсада № 120 – на перекрестке улиц Абашева и Красной. Здесь также будут выявлять нетрезвых водителей, а также проверять соблюдение правил перевозки детей.
Новости регионов
13 Октября, 2017
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