В Брянске кондукторов учили «не ронять» пассажиров

Сотрудники ГИБДД напомнили кондукторам общественного транспорта в Брянске, что на них лежит ответственность за жизнь и здоровье пассажиров.

С 6 по 13 октября автоинспекторы провели встречи с кондукторами Брянского троллейбусного управления и Брянского городского пассажирского автотранспортного предприятия. Они рассказали кондукторам, что именно они должны напомнить пассажирам о правилах пользования общественным транспортом, помочь престарелым гражданам и детям занять свои места. Водителям же следует строго соблюдать Правила дорожного движения.

С начала 2017 года в Брянске зарегистрировано 35 ДТП, связанных с падениями пассажиров, – 36 человек получили травмы.

При этом, отмечают в ГИБДД, падения пассажиров происходят при похожих обстоятельствах: экстренное торможение, резкий маневр. В абсолютном большинстве случаев травмы получают пассажиры пенсионного возраста. В ряде случаев прослеживается вина самих пассажиров, которые не держатся за поручни, не занимают свободные посадочные места или разговаривают по телефону.