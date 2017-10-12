В Брянском районе проверяют водителей и пешеходов
В Брянском районе усилен контроль за водителями и пешеходами.
Как сообщили в областной ГИБДД, в выходные на дорогах под Брянском, в том числе федеральных, увеличено количество экипажей ДПС. Особое внимание уделяется выявлению пьяных водителей и пешеходов-нарушителей.
В ГИБДД водителей призвали отказаться от поездок в состоянии опьянения, а пешеходов использовать световозвращающие элементы на одежде.
Новости регионов
14 Октября, 2017
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