В Брянском районе проверяют водителей и пешеходов

В Брянском районе усилен контроль за водителями и пешеходами.

Как сообщили в областной ГИБДД, в выходные на дорогах под Брянском, в том числе федеральных, увеличено количество экипажей ДПС. Особое внимание уделяется выявлению пьяных водителей и пешеходов-нарушителей.

В ГИБДД водителей призвали отказаться от поездок в состоянии опьянения, а пешеходов использовать световозвращающие элементы на одежде.