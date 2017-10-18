В Брянске на две недели закроют переезд у Орджоникидзеграда
Переезд на 142-м километре станции Орджоникидзеград в Брянске закроют на две недели.
По данным мэрии, движение транспорта будет запрещено с 8.00 23 октября до 18.00 6 ноября. Ограничения связаны с ремонтом переезда. Водителей просят объезжать участок по путепроводу на улице Литейной.
Также, напомним, в Брянске на неделю перекрыли подъезды к Круглому скверу в Советском районе.
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