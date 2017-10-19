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В Брянске ограничили движение по Спартаковской и XX Съезда КПСС

Опубликовано Сегодня, 09:00

В Брянске на несколько дней ограничили движение еще по двум улицам.

Как сообщили в мэрии, с 19 по 23 октября проезд будет затруднен у дома № 108 по улице Спартаковской в Советском районе, где начались земляные работы по прокладке водопровода.

С 20 по 24 октября движение ограничат у домов № 92, № 94 и № 96 по улице XX Съезда КПСС в Бежицком районе. Ограничение связано с прокладкой ливневой канализации.

Также, напомним, с 23 октября для движения закроют переезд на 142-м километре станции Орджоникидзеград в Бежице. С 17 октября перекрыты подъезды к Круглому скверу в центре Брянска.

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