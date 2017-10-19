Из-за экономического форума в Брянске перекроют движение

20 октября в центре Брянска ограничат движение транспорта.

С 8.30 до 10.00 и с 12.30 до 14.00 проехать нельзя будет по улице Емлютина в Советском районе – на участке от пересечения с проспектом Ленина до Дворца детского и юношеского творчества имени Гагарина.

Ограничение связано с проведением VI Славянского Международного экономического форума.