23 октября на Костычева в Брянске пройдут сплошные проверки
23 октября в Советском районе Брянска пройдут очередные сплошные проверки водителей.
Как сообщили в городском ОГИБДД, с 22.00 до 22.30 автоинспекторы будут дежурить у дома № 10 по улице Костычева.
Цель проверок – выявление пьяных водителей.
Напомним, с 20 октября вступили в силу изменения в административный регламент МВД РФ.
Новости регионов
20 Октября, 2017
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