23 октября на Костычева в Брянске пройдут сплошные проверки

23 октября в Советском районе Брянска пройдут очередные сплошные проверки водителей.

Как сообщили в городском ОГИБДД, с 22.00 до 22.30 автоинспекторы будут дежурить у дома № 10 по улице Костычева.

Цель проверок – выявление пьяных водителей.

Напомним, с 20 октября вступили в силу изменения в административный регламент МВД РФ.