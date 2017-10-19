В двух районах Брянской области пройдут сплошные проверки
В ГИБДД Брянской области объявили о проведении очередных сплошных проверок водителей.
В ночь с 21 на 22 октября автоинспекторы будут дежурить в Клетнянском и Жуковском районах.
Цель проверок – выявление пьяных водителей.
Новости регионов
21 Октября, 2017
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