В двух районах Брянске пройдут сплошные проверки
26 и 27 октября в Советском и Бежицком районах Брянска пройдут сплошные проверки водителей.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 26 октября с 7.30 до 8.15 автоинспекторы будут дежурить у гимназии № 7 по улице Октябрьской, 135. Цель проверок – контроль за соблюдением правил при перевозке детей.
27 октября с 21.30 до 22.00 проверки пройдут на пересечении улиц Литейной и Делегатской. Здесь будут выявлять пьяных водителей и проверять уровень тонировки.
Новости регионов
24 Октября, 2017
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