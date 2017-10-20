В двух районах Брянске пройдут сплошные проверки

26 и 27 октября в Советском и Бежицком районах Брянска пройдут сплошные проверки водителей.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 26 октября с 7.30 до 8.15 автоинспекторы будут дежурить у гимназии № 7 по улице Октябрьской, 135. Цель проверок – контроль за соблюдением правил при перевозке детей.

27 октября с 21.30 до 22.00 проверки пройдут на пересечении улиц Литейной и Делегатской. Здесь будут выявлять пьяных водителей и проверять уровень тонировки.