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В День народного единства брянцев ждут сплошные проверки

Опубликовано Сегодня, 09:30

В ГИБДД Брянска объявили о проведении сплошных проверок в День народного единства.

4 октября с 1.00 до 1.30 автоинспекторы будут дежурить у дома № 28 в Бежицком районе.

Цель «праздничных» проверок – выявление пьяных водителей.

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