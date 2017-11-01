В День народного единства брянцев ждут сплошные проверки

В ГИБДД Брянска объявили о проведении сплошных проверок в День народного единства.

4 октября с 1.00 до 1.30 автоинспекторы будут дежурить у дома № 28 в Бежицком районе.

Цель «праздничных» проверок – выявление пьяных водителей.