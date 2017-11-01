В День народного единства брянцев ждут сплошные проверки
В ГИБДД Брянска объявили о проведении сплошных проверок в День народного единства.
4 октября с 1.00 до 1.30 автоинспекторы будут дежурить у дома № 28 в Бежицком районе.
Цель «праздничных» проверок – выявление пьяных водителей.
Новости регионов
03 Ноября, 2017
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Представительница регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» победила в номинации «Лучший созидательный проект».
ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет результаты деятельности за 3 квартал и 9 месяцев 2017 г. по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги выполнения Программы реализации экологической политики за 9 месяцев 2017 года.
Перед началом зимы железнодорожники проверяют все железнодорожные переезды Брянской области и проводят профилактические беседы с водителями. Эти меры принимаются для обеспечения безопасности движения поездов и автомобилей.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.