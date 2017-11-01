6 и 7 ноября в двух районах Брянска пройдут сплошные проверки

6 и 7 ноября в Бежицком и Володарском районах Брянска пройдут сплошные проверки водителей.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 6 ноября с 4.00 до 4.30 автоинспекторы будут дежурить на пересечении улиц Литейной и Нахимова. Здесь будут выявлять пьяных водителей и проверять уровень тонировки.

7 ноября с 7.30 до 8.15 проверки пройдут у детских садов № 64 «Веселая семейка» и № 126 «Счастливый» и «Веселая семейка». Полицейские будут контролировать соблюдение правил при перевозке детей.

Также, напомним, сплошные проверки пройдут в ночь на 4 ноября в Бежице.