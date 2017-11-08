В Брянске перекроют поворот на улицу Романа Брянского
С 10 ноября закроют поворот с улицы Авиационной на улицу Романа Брянского в Советском районе Брянска.
Как пояснили в мэрии, ограничение движения в районе ТЦ «Куб» связано со строительством автомагистрали по улице Романа Брянского.
Работы ведет АО «Брянскавтодор».
Новости регионов
10 Ноября, 2017
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