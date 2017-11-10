На дороге по улице Романа Брянского нанесли разметку

На новой дороге по улице Романа Брянского в Советском районе Брянска нанесли разметку.

Свежие фото дороги, связывающей улицу Авиационную со смоленской трассой, местные жители выложили в соцсетях.

«Масштабно, конечно. Это радует», – отмечают интернет-пользователи.

Напомним, работы на Романа Брянского ведет АО «Брянскавтодор». Они должны завершиться к концу 2017 года.

С 10 ноября поворот на улицу Романа Брянского перекрыли.