На дороге по улице Романа Брянского нанесли разметку
На новой дороге по улице Романа Брянского в Советском районе Брянска нанесли разметку.
Свежие фото дороги, связывающей улицу Авиационную со смоленской трассой, местные жители выложили в соцсетях.
«Масштабно, конечно. Это радует», – отмечают интернет-пользователи.
Напомним, работы на Романа Брянского ведет АО «Брянскавтодор». Они должны завершиться к концу 2017 года.
С 10 ноября поворот на улицу Романа Брянского перекрыли.
Новости регионов
10 Ноября, 2017
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