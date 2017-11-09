У лицея № 1 в Брянске будут ловить пьяных водителей

12 ноября в Советском районе Брянска пройдут очередные сплошные проверки водителей.

По информации городского ОГИБДД, с 3.00 до 3.30 автоинспекторы будут дежурить на кольце у лицея № 1 имени Пушкина по улице Крахмалева.

Цель проверок – выявление пьяных водителей.