Дыру в люке в центре Брянска обозначили веткой с пакетом и тряпкой
Необычный предупредительный знак заметили брянцы в центре города.
На улице Горького дыру в люке посреди проезжей части обозначили веткой с прикрепленными к ней пакетом и тряпкой. Фото один из очевидцев выложил в соцсетях. «Знак предупреждения на Горького», – сообщил он.
Горожане винят дорожные службы в бездействии. «Вся Россия в одном фото», «Нанознак», «Дешево и сердито», «Супер! Была проблема и нет проблемы. Легким взмахом руки», – возмущаются они.
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