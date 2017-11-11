Дыру в люке в центре Брянска обозначили веткой с пакетом и тряпкой

Необычный предупредительный знак заметили брянцы в центре города.

На улице Горького дыру в люке посреди проезжей части обозначили веткой с прикрепленными к ней пакетом и тряпкой. Фото один из очевидцев выложил в соцсетях. «Знак предупреждения на Горького», – сообщил он.

Горожане винят дорожные службы в бездействии. «Вся Россия в одном фото», «Нанознак», «Дешево и сердито», «Супер! Была проблема и нет проблемы. Легким взмахом руки», – возмущаются они.