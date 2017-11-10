На Городище в Брянске образовалась огромная пробка

Утром 14 ноября образовался большой затор на Городищенской горке в Брянске.

Как сообщают в соцсетях автомобилисты, пробка растянулась от кольца на Флотской до улицы Авиационной.

«Ищите пути объезда», – предупреждает один из автомобилистов.

О том, что спровоцировало затор, пока неизвестно.