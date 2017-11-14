Под Брянском пройдут массовые проверки водителей

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Находясь на работе или в командировке, мы часто волнуемся, всё ли дома в порядке, вернулся ли ребёнок из школы и т. п. Но сегодня можно легко избавиться от подобных переживаний, установив домашнее видеонаблюдение под ключ от «Ростелекома».