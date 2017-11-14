Под Брянском пройдут массовые проверки водителей
В Брянском районе пройдут очередные сплошные проверки.
Как сообщили в областной ГИБДД, в ночь с 15 на 16 ноября автоинспекторы будут дежурить на 10-м километре дороги Брянск – Новозыбков.
Цель проверок – выявление пьяных водителей.
Новости регионов
16 Ноября, 2017
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Участником дискуссии стали представители регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ольга Пискунова и Светлана Макарова.
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