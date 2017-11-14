17 ноября в Бежицком районе Брянска пройдут сплошные проверки
17 ноября в Брянске пройдут очередные сплошные проверки водителей.
По информации городского ОГИБДД, 17 ноября с 7.00 до 8.15 автоинспекторы будут дежурить у дома № 82 в переулке Почтовом, в районе детского сада № 96 «Орленок», в Бежице.
Цель проверок – контроль за соблюдением правил перевозки детей-пассажиров.
Новости регионов
16 Ноября, 2017
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