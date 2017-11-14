Поиск по сайту

17 ноября в Бежицком районе Брянска пройдут сплошные проверки

Опубликовано Сегодня, 09:00

17 ноября в Брянске пройдут очередные сплошные проверки водителей.

По информации городского ОГИБДД, 17 ноября с 7.00 до 8.15 автоинспекторы будут дежурить у дома № 82 в переулке Почтовом, в районе детского сада № 96 «Орленок», в Бежице.

Цель проверок – контроль за соблюдением правил перевозки детей-пассажиров.

 1280
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • На дорогах Брянска пройдут трехдневные сплошные проверки
  • У двух детсадов в Брянске пройдут сплошные проверки
  • 30 декабря в Бежице пройдут сплошные проверки
  • В Фокинском и Бежицком районах Брянска пройдут сплошные проверки
  • 3 и 5 ноября в Брянске пройдут проверки на дорогах
    • Новости регионов
    История в смоленском парке «Лопатинский сад»: кошка пообедала уткой
    15:43:34 16-11-2017
    Необычайное множество уток появилось в парке «Лопатинский сад», об этом 16 ноября сообщила группа «Смоленский регион» в соцсети.
    «Студент года -2017». В Смоленске проходит первый городской молодежный форум
    15:03:07 16-11-2017
    Открытие первого городского молодежного форума, в котором участвовали студенты, представители общественных и волонтерских движений и объединений Смоленска, состоялось 16 ноября в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых.
    В Смоленске горячую воду и тепло подали в полном объеме: ремонт на Крупской завершен
    14:38:08 16-11-2017
    Ремонт участка теплосети на улице Крупской в Смоленске завершен 16 ноября, горячую воду и отопление включили во всех домах 14 улиц, об этом сообщили в пресс-службе компании «Квадра».
    Кража в Духовщинском районе. Подозревают ранее судимого мужчину
    14:30:11 16-11-2017
    34-летний мужчина, ранее судимый за кражи, вновь принялся за старое и обчистил дом, хозяин которого в это время находился в больнице, злоумышленника уже задержали, ему грозит срок.
    Смоляне посетили выставку вооружения Западной Европы «Рыцарские доспехи»
    13:36:55 16-11-2017
    Открытие выставки вооружения Западной Европы XVI-XVIII веков «Рыцарские доспехи» состоялось 15 ноября 2017 года в КВЦ имени Тенишевых, об этом сообщили организаторы.
    В школах Смоленска могут внедрить «Электронную карту»
    12:39:12 16-11-2017
    Инвестиционный проект «Электронная школьная карта» мэр Смоленска Владимир Соваренко рассмотрел вместе с профильными руководителями администрации города во время совещания 15 ноября, об этом сообщила пресс-служба администрации Смоленска.
    16 Ноября, 2017
    		 +2 $61€72
    Лента новостей
    Сегодня, 17:00
    В Навле будут ловить пьяных водителей
    Сегодня, 16:20
    На новых дорогах Брянска обнаружили дефекты
    Сегодня, 15:40
    В Брянске сняли на видео пешехода-карателя (ФОТО, ВИДЕО)
    Сегодня, 15:00
    На площади Ленина в Брянске «ВАЗ» задом влетел в столб (ФОТО)
    Сегодня, 14:20
    Улица Севская в Брянске пятые сутки сидит без горячей воды
    Сегодня, 13:40
    Бывший брянский зампрокурора получил 7,5 года за крупную взятку
    Сегодня, 13:00
    В Брянске женщина выпала из маршрутки: разыскиваются очевидцы
    Сегодня, 12:30
    Пассажирка маршрутки ранена в ДТП на Флотской в Брянске
    Сегодня, 12:00
    За поддельный кофе брянский производитель получил 10 месяцев работ условно
    Сегодня, 11:30
    Два человека погибли при пожаре в Климово, отравившись угарным газом
    Сегодня, 11:00
    Под Климово водитель телеги получил в ДТП переломы лона и седалища
    Сегодня, 10:30
    Бывшему мэра Брянска Смирнову отказали в УДО
    Сегодня, 10:00
    В Брянске изготавливают шасси для ЗРК С-500 «Прометей» (ВИДЕО)
    Сегодня, 09:30
    Видеокамеры защитят от вандалов брянскую набережную с фонтаном
    Сегодня, 09:00
    17 ноября в Бежицком районе Брянска пройдут сплошные проверки
    Сегодня, 08:30
    Пока брянский активист ЛДПР сидел на унитазе, мэр в сапогах сажал можжевельник (ФОТО)
    Сегодня, 08:00
    В морге Новозыбкова медики обобрали дочь покойного
    Вчера, 19:00
    Новорожденная девочка умерла в Брянском перинатальном центре (ВИДЕО)
    Вчера, 18:20
    Брянская спортсменка Ольга Брягиня стала чемпионкой Азии по рукопашному бою
    Вчера, 17:40
    Москвича-вымогателя из ИК-6 в Клинцах приговорили к шести годам
    Вчера, 17:00
    Брянским властям предложили «справить нужду на конечной БГУ»
    Вчера, 16:20
    За взятку инспекторам спецвзвода ДПС брянец заплатит 200 тысяч рублей
    Вчера, 15:40
    Под Брянском пройдут массовые проверки водителей
    Вчера, 15:00
    Брянского торговца вейпами наказали за тарабарщину в рекламе
    Вчера, 14:20
    В Брянске на «зебре» сбили девушку – полиция ищет очевидцев
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 14:27
    Интернет-провайдер предлагает жителям Брянска повлиять на цену на услуги
    Сегодня, 11:06
    Александр Богомаз: «Главная задача — обеспечить все условия для развития спорта в Брянской области»
    Вчера, 11:12
    «Мираторг» организовал обучение более 900 сотрудников
    14-11-2017, 19:08
    Балет «Щелкунчик» в Брянске
    14-11-2017, 13:16
    «Дом.ru» и English Club TV проводят конкурс для знатоков английского языка
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В Брянске сфотографировали привязанную к многоэтажке машину
    Общество О главном
    Брянцы назвали новые правила интернет-записи к врачу издевательством
    Общество О главном
    Новорожденная девочка умерла в Брянском перинатальном центре
    Происшествия О главном
    В Брянской области мать во сне задавила пятимесячную дочь
    Новости Общество
    Средняя дочь Коломейцева «Алекса»: «Мы плюнем и пойдем дальше!»
    Новости партнёров
    Опора России
    В Брянске обсудили развитие социального предпринимательства в регионе

    В Брянске обсудили развитие социального предпринимательства в регионе

    Участником дискуссии стали представители регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ольга Пискунова и Светлана Макарова. 

    Ростелеком новости
    Кирилл Меньшов назначен вице-президентом по информационным технологиям «Ростелекома»

    Кирилл Меньшов назначен вице-президентом по информационным технологиям «Ростелекома»

    Кирилл Меньшов назначен вице-президентом по информационным технологиям «Ростелекома». Он будет отвечать за построение и развитие современной ИТ-экосистемы, обеспечивающей предоставление существующих и быстрое внедрение новых цифровых сервисов в группе компаний «Ростелеком».
    МРСК новости
    Сотрудники Брянскэнерго собрали более 15 литров крови для медучреждения региона

    Сотрудники Брянскэнерго собрали более 15 литров крови для медучреждения региона

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел очередной «День донора». В нем приняли участие  более 30 работников предприятия: «опытные» доноры и сотрудники, которые сдавали кровь впервые.
    РЖД новости
    Расписание некоторых поездов в Брянской области изменится с 20 по 24 ноября в связи с ремонтом пути

    Расписание некоторых поездов в Брянской области изменится с 20 по 24 ноября в связи с ремонтом путиВ последней декаде ноября в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.