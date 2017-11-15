В Навле будут ловить пьяных водителей
17 ноября в Навле пройдут сплошные проверки водителей.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, сотрудники ДПС будут дежурить в Навле с 20.00 до 21.30.
Цель проверок – пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения.
Также, напомним, сплошные проверки пройдут 17 ноября в Бежицком районе Брянска.
Новости регионов
17 Ноября, 2017
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