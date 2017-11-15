Поиск по сайту

В Навле будут ловить пьяных водителей

Опубликовано Вчера, 17:00

17 ноября в Навле пройдут сплошные проверки водителей.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, сотрудники ДПС будут дежурить в Навле с 20.00 до 21.30.

Цель проверок – пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

Также, напомним, сплошные проверки пройдут 17 ноября в Бежицком районе Брянска.

 950
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • 2 июля в Новозыбкове будут ловить пьяных водителей
  • 16 апреля в двух районах Брянска будут ловить пьяных водителей
  • 5 марта в Фокинской районе Брянска будут ловить пьяных водителей
  • Сегодня ночью в Брянске будут ловить пьяных водителей
  • В выходные сплошные проверки пройдут в Брянске и райцентрах
    •
    Новости регионов
    Вяземскому водителю грозит до двух лет заключения
    17:05:55 16-11-2017
    олиция Вяземского района возбудила в отношении водителя, местного жителя, уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
    Фотовыставка «Маршрут построен» стартовала в смоленском центре Тенишевых
    16:01:16 16-11-2017
    Экспозиция фото «Маршрут построен», проходящая в рамках XVIII Международного кинофестиваля короткометражного кино и видеороликов «ArtShort 2017», открылась 14 ноября, сообщили организаторы.
    История в смоленском парке «Лопатинский сад»: кошка пообедала уткой
    15:43:34 16-11-2017
    Необычайное множество уток появилось в парке «Лопатинский сад», об этом 16 ноября сообщила группа «Смоленский регион» в соцсети.
    «Студент года -2017». В Смоленске проходит первый городской молодежный форум
    15:03:07 16-11-2017
    Открытие первого городского молодежного форума, в котором участвовали студенты, представители общественных и волонтерских движений и объединений Смоленска, состоялось 16 ноября в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых.
    В Смоленске горячую воду и тепло подали в полном объеме: ремонт на Крупской завершен
    14:38:08 16-11-2017
    Ремонт участка теплосети на улице Крупской в Смоленске завершен 16 ноября, горячую воду и отопление включили во всех домах 14 улиц, об этом сообщили в пресс-службе компании «Квадра».
    Кража в Духовщинском районе. Подозревают ранее судимого мужчину
    14:30:11 16-11-2017
    34-летний мужчина, ранее судимый за кражи, вновь принялся за старое и обчистил дом, хозяин которого в это время находился в больнице, злоумышленника уже задержали, ему грозит срок.
    17 Ноября, 2017
    		 0 $60€71
    Лента новостей
    Вчера, 19:05
    17 ноября закроют движение на участке по Дуки в Брянске
    Вчера, 19:00
    Женщина, насмерть сбившая ребенка в Мглине, получила условный срок
    Вчера, 18:20
    Гайдуков: трасса по Романа Брянского сделает наш город современным
    Вчера, 17:40
    В Брянске перекладывают новую плитку в Семеновском сквере
    Вчера, 17:28
    Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП на «Литии» в Брянске
    Вчера, 17:00
    В Навле будут ловить пьяных водителей
    Вчера, 16:20
    На новых дорогах Брянска обнаружили дефекты
    Вчера, 15:40
    В Брянске сняли на видео пешехода-карателя (ФОТО, ВИДЕО)
    Вчера, 15:00
    На площади Ленина в Брянске «ВАЗ» задом влетел в столб (ФОТО)
    Вчера, 14:20
    Улица Севская в Брянске четвертые сутки сидит без горячей воды
    Вчера, 13:40
    Бывший брянский зампрокурора получил 7,5 года за крупную взятку
    Вчера, 13:00
    В Брянске женщина выпала из маршрутки: разыскиваются очевидцы
    Вчера, 12:30
    Пассажирка маршрутки ранена в ДТП на Флотской в Брянске
    Вчера, 12:00
    За поддельный кофе брянский производитель получил 10 месяцев работ условно
    Вчера, 11:30
    Два человека погибли при пожаре в Климово, отравившись угарным газом
    Вчера, 11:00
    Под Климово водитель телеги получил в ДТП переломы лона и седалища
    Вчера, 10:30
    Бывшему мэра Брянска Смирнову отказали в УДО
    Вчера, 10:00
    В Брянске изготавливают шасси для ЗРК С-500 «Прометей» (ВИДЕО)
    Вчера, 09:30
    Видеокамеры защитят от вандалов брянскую набережную с фонтаном
    Вчера, 09:00
    17 ноября в Бежицком районе Брянска пройдут сплошные проверки
    Вчера, 08:30
    Пока брянский активист ЛДПР сидел на унитазе, мэр в сапогах сажал можжевельник (ФОТО)
    Вчера, 08:00
    В морге Новозыбкова медики обобрали дочь покойного
    15-11-2017, 19:00
    Новорожденная девочка умерла в Брянском перинатальном центре (ВИДЕО)
    15-11-2017, 18:20
    Брянская спортсменка Ольга Брягиня стала чемпионкой Азии по рукопашному бою
    15-11-2017, 17:40
    Москвича-вымогателя из ИК-6 в Клинцах приговорили к шести годам
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Вчера, 14:27
    Интернет-провайдер предлагает жителям Брянска повлиять на цену на услуги
    Вчера, 11:06
    Александр Богомаз: «Главная задача — обеспечить все условия для развития спорта в Брянской области»
    15-11-2017, 11:12
    «Мираторг» организовал обучение более 900 сотрудников
    14-11-2017, 19:08
    Балет «Щелкунчик» в Брянске
    14-11-2017, 13:16
    «Дом.ru» и English Club TV проводят конкурс для знатоков английского языка
    Актуальные темы
    Общество О главном
    Новорожденная девочка умерла в Брянском перинатальном центре
    Общество О главном
    Брянцы назвали новые правила интернет-записи к врачу издевательством
    Новости Общество
    Средняя дочь Коломейцева «Алекса»: «Мы плюнем и пойдем дальше!»
    Экономика О главном
    Работников Брянскстата назвали «брехунами» из-за зарплаты в 24,2 тысячи
    Происшествия О главном
    У детсада в Брянске сняли на видео нашествие крыс
    Новости партнёров
    Опора России
    В Брянске обсудили развитие социального предпринимательства в регионе

    В Брянске обсудили развитие социального предпринимательства в регионе

    Участником дискуссии стали представители регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ольга Пискунова и Светлана Макарова. 

    Ростелеком новости
    Кирилл Меньшов назначен вице-президентом по информационным технологиям «Ростелекома»

    Кирилл Меньшов назначен вице-президентом по информационным технологиям «Ростелекома»

    Кирилл Меньшов назначен вице-президентом по информационным технологиям «Ростелекома». Он будет отвечать за построение и развитие современной ИТ-экосистемы, обеспечивающей предоставление существующих и быстрое внедрение новых цифровых сервисов в группе компаний «Ростелеком».
    МРСК новости
    Сотрудники Брянскэнерго собрали более 15 литров крови для медучреждения региона

    Сотрудники Брянскэнерго собрали более 15 литров крови для медучреждения региона

    В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел очередной «День донора». В нем приняли участие  более 30 работников предприятия: «опытные» доноры и сотрудники, которые сдавали кровь впервые.
    РЖД новости
    Расписание некоторых поездов в Брянской области изменится с 20 по 24 ноября в связи с ремонтом пути

    Расписание некоторых поездов в Брянской области изменится с 20 по 24 ноября в связи с ремонтом путиВ последней декаде ноября в Брянском регионе Московской железной дороги железнодорожники продолжат плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности перевозок.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.