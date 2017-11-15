17 ноября закроют движение на участке по Дуки в Брянске

В Советском районе Брянска временно ограничат движение транспорта.

Как сообщили в мэрии, с 17 по 25 ноября движение будет перекрыто на 10-метровом участке дороги по улице Дуки, рядом с домом № 59 (строящийся жилой дом «Соловьи»).

Для движения оставят две полосы со стороны Кургана Бессмертия.

Ограничения связаны с земляными работами по прокладке водопровода, которые ведет ООО «Консул».