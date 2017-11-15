17 ноября закроют движение на участке по Дуки в Брянске
В Советском районе Брянска временно ограничат движение транспорта.
Как сообщили в мэрии, с 17 по 25 ноября движение будет перекрыто на 10-метровом участке дороги по улице Дуки, рядом с домом № 59 (строящийся жилой дом «Соловьи»).
Для движения оставят две полосы со стороны Кургана Бессмертия.
Ограничения связаны с земляными работами по прокладке водопровода, которые ведет ООО «Консул».
Новости регионов
17 Ноября, 2017
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