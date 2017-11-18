В Брянске объявили охоту на пьяных пешеходов
В Брянске стартовало широкомасштабное мероприятие по безопасности дорожного движения.
Как сообщили в городском ОГИБДД, цели акции – формирование у водителей и пешеходов законопослушного поведения и взаимного уважения, а также пресечение нарушений в области дорожного движения.
Наряды ДПС будут проводить с водителями разъяснительные беседы об особенностях движения в темное время суток и необходимости снижения скорости перед пешеходными переходами.
Работа личного состава нацелена на пресечение нарушений ПДД со стороны самих пешеходов, в том числе находящихся в состоянии опьянения.
Особое внимание уделят несовершеннолетним.
Профилактические мероприятия продлятся до 29 ноября.
Новости регионов
20 Ноября, 2017
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