В Брянске объявили охоту на пьяных пешеходов

В Брянске стартовало широкомасштабное мероприятие по безопасности дорожного движения.

Как сообщили в городском ОГИБДД, цели акции – формирование у водителей и пешеходов законопослушного поведения и взаимного уважения, а также пресечение нарушений в области дорожного движения.

Наряды ДПС будут проводить с водителями разъяснительные беседы об особенностях движения в темное время суток и необходимости снижения скорости перед пешеходными переходами.

Работа личного состава нацелена на пресечение нарушений ПДД со стороны самих пешеходов, в том числе находящихся в состоянии опьянения.

Особое внимание уделят несовершеннолетним.

Профилактические мероприятия продлятся до 29 ноября.