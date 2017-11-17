В Брянске пешеходов научили благодарить водителей
20 ноября в Брянске прошла акция «Скажи водителю спасибо!».
Ее инициатором в рамках широкомасштабных мероприятий по безопасности дорожного движения выступил городской ОГИБДД.
Акция «Скажи водителю спасибо!» направлена на повышение взаимного уважения со стороны водителей и пешеходов. Сотрудники ГИБДД раздали участникам дорожного движения листовки на соответствующую тематику.
«Пешеход и водитель – два вида участников дорожного движения, которые никак не могут поделить дорогу между собой. Но не стоит забывать о том, что у водителя перед пешеходом весомое преимущество – он защищен металлическим кузовом автомобиля, но в то же время несет большую ответственность по сравнению с пешеходом при движении по дорогам», – отметили в ГИБДД.
Новости регионов
20 Ноября, 2017
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