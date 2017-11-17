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В Брянской области стартуют четырехдневные сплошные проверки

Опубликовано Сегодня, 18:20

В Брянской области в течение четырех дней будут проходить масштабные сплошные проверки водителей.

Как сообщили в областной ГИБДД, 21 ноября автоинспекторы будут дежурить в Навле, 22 ноября – в Локте.

23 ноября проверки пройдут в Севске, 24 ноября – в Карачеве.

Цель проверок – выявление пьяных водителей.

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