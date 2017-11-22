Брянских автоинспекторов вооружат радарами «Визир»
Автоинспекторы будут следить за брянскими водителями с помощью мобильного устройства «Визир».
В частности, сообщили в областной ГИБДД, контроль измерения скорости будет вестись на федеральных трассах М-3 «Украина» в Навлинском и Р120 «Орел – Брянск – Смоленск» в Карачевском районах.
Сотрудники ДПС будут работать с использованием мобильных устройств «Визир», которые измеряют скорость и осуществляют фото- и видеозапись нарушений.
Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
Новости регионов
22 Ноября, 2017
|-2
|$60
|€70
Участником дискуссии стали представители регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ольга Пискунова и Светлана Макарова.
На заседании Бюро Правления президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступил с инициативой создания комитета РСПП по Цифровой экономике и выдвинул на должность председателя комитета президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению дополнительных услуг за 9 месяцев 2017 года.
В четверг, 16 ноября, железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги приняли участие в заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Брянской области, где внесли ряд предложений, направленных на предотвращение столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.