Брянских автоинспекторов вооружат радарами «Визир»

Автоинспекторы будут следить за брянскими водителями с помощью мобильного устройства «Визир».

В частности, сообщили в областной ГИБДД, контроль измерения скорости будет вестись на федеральных трассах М-3 «Украина» в Навлинском и Р120 «Орел – Брянск – Смоленск» в Карачевском районах.

Сотрудники ДПС будут работать с использованием мобильных устройств «Визир», которые измеряют скорость и осуществляют фото- и видеозапись нарушений.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.