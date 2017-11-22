Переезд у станции Орджоникидзеград в Брянске закроют на неделю

В Брянске на неделю перекроют железнодорожный переезд на 142-м километре станции Орджоникидзеград.

Как сообщили в мэрии, ограничение, связанное с ремонтом переезда, будет действовать с 8.00 27 ноября до 18.00 5 декабря.

Водителей просят объезжать участок по путепроводу на улице Литейной.

Также, напомним, до 25 ноября перекрыто движение транспорта на 10-метровом участке дороги по улице Дуки.