Переезд у станции Орджоникидзеград в Брянске закроют на неделю
В Брянске на неделю перекроют железнодорожный переезд на 142-м километре станции Орджоникидзеград.
Как сообщили в мэрии, ограничение, связанное с ремонтом переезда, будет действовать с 8.00 27 ноября до 18.00 5 декабря.
Водителей просят объезжать участок по путепроводу на улице Литейной.
Также, напомним, до 25 ноября перекрыто движение транспорта на 10-метровом участке дороги по улице Дуки.
Новости регионов
22 Ноября, 2017
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