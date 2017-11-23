24, 25 и 27 ноября в Брянске пройдут сплошные проверки

В двух районах Брянска пройдут очередные сплошные проверки водителей.

Как сообщили в городском ОГИБДД, 24 ноября с 20.00 до 20.30 автоинспекторы будут дежурить на пересечении улиц Ульянова и Флотской в Бежицком районе. Цель проверок – выявление пьяных водителей и проверка уровня тонировки.

25 ноября с 21.00 до 21.30 проверки пройдут на пересечении улиц Калинина и Арсенальной в Советском районе. Здесь также будут проверять водителей на трезвость.

27 ноября с 7.30 до 8.15 у дома № 1 по улице Орловской, в районе детсадов № 3 «Радуга», № 75 «Чебурашка» и № 151 «Маяк», в Бежице сотрудники ГИБДД будут контролировать соблюдение правил перевозки детей.