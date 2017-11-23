24, 25 и 27 ноября в Брянске пройдут сплошные проверки
В двух районах Брянска пройдут очередные сплошные проверки водителей.
Как сообщили в городском ОГИБДД, 24 ноября с 20.00 до 20.30 автоинспекторы будут дежурить на пересечении улиц Ульянова и Флотской в Бежицком районе. Цель проверок – выявление пьяных водителей и проверка уровня тонировки.
25 ноября с 21.00 до 21.30 проверки пройдут на пересечении улиц Калинина и Арсенальной в Советском районе. Здесь также будут проверять водителей на трезвость.
27 ноября с 7.30 до 8.15 у дома № 1 по улице Орловской, в районе детсадов № 3 «Радуга», № 75 «Чебурашка» и № 151 «Маяк», в Бежице сотрудники ГИБДД будут контролировать соблюдение правил перевозки детей.
Новости регионов
23 Ноября, 2017
|-3
|$60
|€70
Участником дискуссии стали представители регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ольга Пискунова и Светлана Макарова.
На заседании Бюро Правления президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин выступил с инициативой создания комитета РСПП по Цифровой экономике и выдвинул на должность председателя комитета президента ПАО «Ростелеком» Михаила Осеевского.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению дополнительных услуг за 9 месяцев 2017 года.
В четверг, 16 ноября, железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги приняли участие в заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Брянской области, где внесли ряд предложений, направленных на предотвращение столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.