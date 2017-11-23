С помощью «Визира» в Брянской области за день оштрафовали 32 водителя

29-летний житель Смоленского района, ранее судимый за кражи, будучи нетрезвым, решил прокатиться на чужом транспорте для прогулки по городу, молодой человек уже задержан, и ему избрали меру пресечения, об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.