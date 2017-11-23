С помощью «Визира» в Брянской области за день оштрафовали 32 водителя
23 ноября 32 водителя попались на превышении скорости в двух районах Брянской области.
Напомним, вооруженные мобильными устройствами «Визир» автоинспекторы дежурили в Карачевском и Навлинском районах – на федеральных трассах Р120 «Орел – Брянск – Смоленск» и М-3 «Украина».
В результате удалось выявить 32 нарушения. Используемые приборы измерения скорости исключают возможность удаления и редактирования данных правонарушения, отметили в областной ГИБДД.
Новости регионов
25 Ноября, 2017
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