В Брянске пешеходов учили переходить дорогу по «зебрам»

В Брянске пешеходов отправляли на переходы.

25 ноября в Советском районе прошла акция «Пешеход – на переход!».

Сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Брянску и инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы дежурили в районе Центрального рынка, на пересечении улиц Ромашина и Красноармейской.

Еще недавно здесь был нерегулируемый пешеходный переход – из-за частых аварий его демонтировали. Однако пешеходы по привычке переходят дорогу на месте бывшей «зебры», невзирая на отсутствие разметки и знаков.

Автоинспекторы провели с нарушителями индивидуальные беседы и вручили им памятки с разъяснениями ПДД.





