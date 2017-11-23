В Брянске пешеходов учили переходить дорогу по «зебрам»
В Брянске пешеходов отправляли на переходы.
25 ноября в Советском районе прошла акция «Пешеход – на переход!».
Сотрудники отделения пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городу Брянску и инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы дежурили в районе Центрального рынка, на пересечении улиц Ромашина и Красноармейской.
Еще недавно здесь был нерегулируемый пешеходный переход – из-за частых аварий его демонтировали. Однако пешеходы по привычке переходят дорогу на месте бывшей «зебры», невзирая на отсутствие разметки и знаков.
Автоинспекторы провели с нарушителями индивидуальные беседы и вручили им памятки с разъяснениями ПДД.
Новости регионов
25 Ноября, 2017
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