Ремонт переезда у Орджоникидзеграда парализовал движение в Бежице
Крупный затор образовался утром 28 ноября в Бежицком районе Брянска.
Напомним, накануне на ремонт закрыли железнодорожный переезд у станции Орджоникидзеград. Водители вынуждены объезжать участок по путепроводу по улице Литейной. С раннего утра Литейная стоит в огромной пробке.
Ремонтные работы на переезде продлятся до 18.00 5 декабря.
Новости регионов
28 Ноября, 2017
|-2
|$59
|€70
24 ноября в Брянском региональном отделении общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» прошла встреча с руководителем областного УФАС Сергеем Ведерниковым и бизнес омбудсменом Павлом Адасиковым.
В рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» при координации Автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» Центрами компетенций совместно с рабочими группами по направлениям «Нормативное регулирование» и «Информационная инфраструктура» представлены планы мероприятий на ближайшие 3 года.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги работы по предоставлению дополнительных услуг за 9 месяцев 2017 года.
На станции Брянск-Льговский продолжается строительство нового пешеходного моста, который обеспечит комфортный и безопасный проход горожан и пассажиров через железную дорогу.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.