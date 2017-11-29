Брянцев просят не гонять по заснеженным дорогам

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Сегодня, 30 ноября, апелляционной инстанцией Верховного Суда Республики Алтай был отменен обвинительный приговор в отношении предпринимателя, по которому он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств). Уголовное дело направлено прокурору для устранения препятствий для его рассмотрения судом. Также Александру Потапову была изменена мера пресечения с ареста на подписку о невыезде. По словам его защитника Вадима Киреева, предприниматель будет освобожден незамедлительно утром 1 декабря 2017 года.